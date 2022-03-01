«Ювентус» надеется, что «Атлетико» снизит свои финансовые запросы по Морате

Испанский нападающий Альваро Мората снова выступает за «Ювентус» - и снова на правах аренды. Но если в период с 2014 по 2016 права на него принадлежали мадридскому «Реалу», то сейчас - землякам из «Атлетико», а выступает Мората по-прежнему за «Ювентус», начиная с 2020 года.

Туринцы готовы выкупить Альваро по окончании сезона, но они надеются, что «Атлетико» умерит свои финансовые притязания на Морату, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Мората забил пять мячей, но и сыграл при этом в двадцати шести матчах - он появлялся на поле во всех матчах чемпионата.