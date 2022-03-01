«Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол+пас

В 27-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле принимала «Сампдорию».

Уже на шестой минуте встречи хозяева открыли счёт, Пашалич откликнулся на подачу Фройлера и головой вогнал мяч в сетку. На 29-й минуте Коопмейнерс удвоил преимущество. «Аталанта» не сбавляла обороты и продолжала атаковать большими силами. На 60-й минуте на поле появился российский полузащитник Алексей Миранчук, а уже через несколько минут он выполнил голевую передачу на Коопмейнерса, оформившего дубль. Точку в матче поставил уже сам Миранчук, разобрался он с соперником у штрафной площади «Сампдории» и классным ударом отправил мяч в сетку. 4:0 победа «Аталанты».

Таким образом, подопечные Гасперини расположились на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а «Сампдория» осталась на пятнадцатой строчке.