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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол+пас

01 Марта 2022 • 00:44 Комментировать
Аталанта
4:0
Сампдория
окончен

В 27-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле принимала «Сампдорию».

Уже на шестой минуте встречи хозяева открыли счёт, Пашалич откликнулся на подачу Фройлера и головой вогнал мяч в сетку. На 29-й минуте Коопмейнерс удвоил преимущество. «Аталанта» не сбавляла обороты и продолжала атаковать большими силами. На 60-й минуте на поле появился российский полузащитник Алексей Миранчук, а уже через несколько минут он выполнил голевую передачу на Коопмейнерса, оформившего дубль. Точку в матче поставил уже сам Миранчук, разобрался он с соперником у штрафной площади «Сампдории» и классным ударом отправил мяч в сетку. 4:0 победа «Аталанты».

Таким образом, подопечные Гасперини расположились на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а «Сампдория» осталась на пятнадцатой строчке.

 
Аталанта 4:0Сампдория
(1:0) Пашалич Марио6'   
(2:0) Коопмейнерс Теун29'   
(3:0) Коопмейнерс Теун61'   
(4:0) Миранчук Алексей86'   
Муссо ХуанХатебур Ханс  83' (Пеццелла Джузеппе (  83') Толой Рафаэл   78'Паломино Хосе  88' (Читтадини Джорджо (  88') Дзаппакоста Давиде  83' (Скальвини Джорджио (  83') Фройлер РемоДе Рон МартенПессина Маттео  83' (Меле Йоаким (  83') Коопмейнерс ТеунБога Жереми  60' (Миранчук Алексей (  60') Пашалич Марио
Запасные: Спортьелло МаркоИличич ЙосипМихэйлэ ВалентинМуриэль ЛуисРосси Франческо
Фальконе ВладимироФеррари Алекс  76' (Виейра Ронни (  76') Маньяни Джанджакомо  46' (Йосида Майя (  46') Колли ОмарКонти АндреаЭкдаль Альбин   48'Торсби Мортен   66'Мурру Никола  68' (Ауджелло Томмазо (  68') Сенси Стефано  46' (Ринкон Томас (  46') Капуто ФранческоКвальярелла Фабио  46' (Сабири Абдельхамид (  46')
Запасные: Аудеро ЭмильСупряга ВладиславРавалья НиколаТримболи СимонеДжовинко Себастьян
28 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Сампдория
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окончен Аталанта 4:0 Сампдория 1.40 4.70 8.50
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