Миранчук вышел на замену во втором тайме и сразу же сделал голевую передачу, а затем забил

Алексей Миранчук вышел на замену в матче «Аталанты» с «Сампдорией» и приложил непосредственные усилия к разгрому дорианцев. Сперва, уже через пару минут после выхода на поле, Миранчук сделал голевую передачу на Теуна Коопмейнерса, который довел счет в матче до крупного. А за пять минут до конца матча забил и сам российский полузащитник - он накрутил соперника перед штрафной, после чего нанес хлесткий выстрел в правый от себя верхний угол.

Это был первый гол Миранчука за «Аталанту» в 2022 году, в предыдущий раз он забил 12 декабря прошлого года в ворота «Вероны».