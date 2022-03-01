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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук вышел на замену во втором тайме и сразу же сделал голевую передачу, а затем забил

01 Марта 2022 • 00:39 Комментировать
Аталанта
4:0
Сампдория
окончен

Алексей Миранчук вышел на замену в матче «Аталанты» с «Сампдорией» и приложил непосредственные усилия к разгрому дорианцев. Сперва, уже через пару минут после выхода на поле, Миранчук сделал голевую передачу на Теуна Коопмейнерса, который довел счет в матче до крупного. А за пять минут до конца матча забил и сам российский полузащитник - он накрутил соперника перед штрафной, после чего нанес хлесткий выстрел в правый от себя верхний угол.

Это был первый гол Миранчука за «Аталанту» в 2022 году, в предыдущий раз он забил 12 декабря прошлого года в ворота «Вероны».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Аталанта 4:0 Сампдория 1.40 4.70 8.50
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