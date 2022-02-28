Директор «Аталанты» высказался о дружбе Миранчука и Малиновского

Директор «Аталанты» Умберто Марино высказался о дружбе Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

«Мы поддерживаем контакт с Русланом и его семьёй. Надеемся, что ситуация быстро разрешится. Русские и украинцы – это один народ, дружба Малиновского и Миранчука доказывает это. Наши парни с особым трепетом переживают ситуацию, которая коснулась всего мира», - цитирует Марино DAZN.

В эти минуты «Аталанта» в рамках 27-го тура чемпионата Италии принимает на своём поле «Сампдорию». Подходит к концу первая половина встречи, хозяева впереди со счётом 2:0. Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных.