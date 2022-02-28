Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

Сегодня, 28-го февраля, «Аталанта» в рамках 27-го тура итальянской Серии А принимает на своём поле «Сампдорию». Стал известен стартовый состав хозяев.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Дзаппакоста, Паломино, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пессина, Копмейнерс, Фройлер, Бога.

Стоит отметить, что в запас «Аталанты» попал российский полузащитник Алексей Миранчук, который совсем недавно восстановился от травмы. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:50 по московскому времени.

26-летний россиянин сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.