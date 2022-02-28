Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

28 Февраля 2022 • 22:25 Комментировать

Сегодня, 28-го февраля, «Аталанта» в рамках 27-го тура итальянской Серии А принимает на своём поле «Сампдорию». Стал известен стартовый состав хозяев.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Дзаппакоста, Паломино, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пессина, Копмейнерс, Фройлер, Бога.

Стоит отметить, что в запас «Аталанты» попал российский полузащитник Алексей Миранчук, который совсем недавно восстановился от травмы. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:50 по московскому времени.

26-летний россиянин сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 2 минута Аталанта 0:0 Сампдория 1.45 4.90 6.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
22:25 · Италия. Серия А
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
21:28 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «С «Миланом» надо быть на высоте прежде всего ментально»
21:23 · Италия. Серия А
Буффон – о продлении контракта: «Хороший день для меня и моей семьи»
20:43 · Италия. Серия А
Закария точно пропустит матч «Ювентуса» против «Вильярреала»
20:29 · Голландия. Эредивизие
Онана – об уходе из «Аякса»: «Я имею право не продлевать контракт»
20:10 · Италия. Серия А
«Барселона» предложила Кесси контракт с зарплатой в 6,5 млн евро в год
15:07 · Италия. Серия А
Агент Миранчука рассказал о состоянии футболиста перед матчем «Аталанты» с «Сампдорией»
14:47 · Италия. Серия Б
44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» обозначил Погба своей главной трансферной целью на лето
11:37 · Италия. Серия А
Моуринью смотрел матч между «Ромой» и «Специей» в автобусе
11:03 · Италия. Серия А
«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана» Франком Кессье
10:22 · Италия. Серия А
Бардзальи: «Это нормально, когда веришь в то, что «Ювентус» может стать чемпионом»
10:07 · Италия. Серия А
«Рома» летом хочет подписать полузащитника «Атлетико»
10:01 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Зенита» Кришито продолжит карьеру в МЛС
09:18 · Италия. Серия А
Леау подтвердил, что контракт с «Миланом» будет продлён
Все новости
Рекомендуем