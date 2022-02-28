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Буффон – о продлении контракта: «Хороший день для меня и моей семьи»

28 Февраля 2022 • 21:23 Комментировать

44-летний голкипер Джанлуиджи Буффон прокомментировал продление контракта с «Пармой».

«Сегодня хороший день для меня и всей моей семьи. Я продлил контракт с «Пармой» до 2024 года. Несколько месяцев назад я вернулся сюда из-за глубокой связи, которая у меня всегда была с городом и людьми. Теперь эта связь стала ещё сильнее. Я с самого первого дня верил в проект, поэтому был убеждён, что смогу внести свой вклад.

Я надеюсь, что болельщики и город счастливы, как и мои дети. Сегодня все четверо были со мной. Благодаря им, а особенно жене, я никогда не чувствую свой возраст», - цитирует итальянского голкипера пресс-служба «Пармы».

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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