Закария точно пропустит матч «Ювентуса» против «Вильярреала»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Денис Закария полуил травму в последнем матче своей команды против «Эмполи», и сегодня утром он прошел подробное медобследование, сообщает ITASportPress.

Ему придется пропустить следующие три недели, и это означает, что Закария, во-первых, не сможет сыграть в матчах в чемпионате против «Специи» и «Сампдории», во-вторых, не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Италии против «Фиорентины», уже в ближайшую среду, а также пропустит ответный матч «Юве» с «Вильярреалом» в рамках 1/ финала плей-офф Лиги чемпионов.

Первая встреча в Испании, напомним, завершилась вничью.