Агент Миранчука рассказал о состоянии футболиста перед матчем «Аталанты» с «Сампдорией»

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о состоянии футболиста, который не играл в футбол с 22 января. С того времени Миранчук попал в лазарет, восстанавливаясь от травмы.

На предстоящий матч Серии А с «Сампдорией» Миранчук был включён в заявку и, по словам агента, готов играть.

«Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч», – приводит слова Вадима Шпинева «Спорт-Экспресс».

В рамках итальянской Серии А в нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол, а также оформил 3 голевых паса.