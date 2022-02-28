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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука рассказал о состоянии футболиста перед матчем «Аталанты» с «Сампдорией»

28 Февраля 2022 • 15:07 Комментировать
Аталанта
...
Сампдория
1.45 4.40 7.20
Через 6 ч. 44 мин.

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о состоянии футболиста, который не играл в футбол с 22 января. С того времени Миранчук попал в лазарет, восстанавливаясь от травмы.

На предстоящий матч Серии А с «Сампдорией» Миранчук был включён в заявку и, по словам агента, готов играть.

«Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч», – приводит слова Вадима Шпинева «Спорт-Экспресс».

В рамках итальянской Серии А в нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол, а также оформил 3 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА САМПДОРИЯ
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