«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана» Франком Кессье

«Барселона» начала переговоры с полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Sport.es.

По информации источника, ивуарийский футболист не хочет продлевать нынешний контракт с миланским клубом, истекающий предстоящим летом. Кессье не согласился на сумму в пять миллионов евро за сезон, предложенную «Миланом», так что он открыт к предложениям из других клубов.

Цена игрока по Transfermarkt составляет €48 млн.

В текущем сезоне Кессье сыграл за «Милан» в 26 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось шесть раз поразить ворота соперников и отдать одну голевую передачу.