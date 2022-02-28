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Чемпионат Италии. Серия А

Бардзальи: «Это нормально, когда веришь в то, что «Ювентус» может стать чемпионом»

28 Февраля 2022 • 10:22 Комментировать

Легендарный защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи высказался о чемпионской гонке в Серии А.

После 27 туров у «Юве» 50 очков, благодаря чему команда занимает четвёртое место в таблице. До идущего первым «Наполи» семь очков.

«Это нормально, когда веришь в то, что «Ювентус» может стать чемпионом. 7 очков — это немало, однако надо учитывать, что впереди еще 11 матчей. Те команды, которые впереди — сильны, но у «Юве» отличный график. Посмотрим, что будет в итоге, но это будет точно очень крутой финал сезона», — цитирует Бардзальи DAZN.

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Ювентус Андреа Бардзальи
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