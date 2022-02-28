«Рома» летом хочет подписать полузащитника «Атлетико»

Руководители «Ромы» планируют в летнее межсезонье попробовать подписать мексиканского полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру.

Как сообщает Mundo Deportivo, римская команда хочет летом подписать 31-летнего мексиканского футболиста, который в июне станет свободным агентом. В услугах Эрреры также заинтересован американский клуб «Хьюстон Динамо» из МЛС, но полузащитник предпочёл бы остаться в Европе и был бы не против выступать за римский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Эктор Эррера провёл в испанской лиге 15 поединков, в которых получил три жёлтые карточки.