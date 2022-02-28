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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник «Интера» считает, что Влахович войдёт в историю футбола

28 Февраля 2022 • 08:35 Комментировать
Эмполи
2:3
Ювентус
окончен

Бывший защитник «Интера» Даниэле Адани рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры молодого сербского форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Адани сказал, что сербский футболист моментально стал важной частью туринской команды и в 22 года уже сильно влияет на «старую синьору». Экс-игрок отметил, что у Влаховича большое будущее, так что форвард точно войдёт в историю мирового футбола.

Напомним, что Влахович перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» этой зимой. В составе туринского клуба Душан провёл в итальянской лиге четыре матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Душан Влахович Даниэле Адани
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