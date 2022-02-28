В борьбу за Асенсио включаются и итальянские клубы

Для крайнего полузащитника Марко Асенсио предстоящее лето будет богатым на события - не исключено, что он сменит клуб, несмотря на то, что в «Реале» довольны им и подумывают предложить новый контракт. Асенсио интересуются английские клубы, проявляют интерес и в Бундеслиге, а сейчас Sport.es сообщает о том, что и в Италии есть желающие прибегнуть к его услугам - это «Ювентус» и «Милан».

Уточняется, что мадридский «Реал» готов расстаться с игроком испанской сборной за 50 миллионов евро. Ранее Асенсио успел поиграть также за «Мальорку» и «Эспаньол». В «Реале» Асенсио выступает с 2015 года, он провел 134 матча в составе клуба и забил 21 гол.