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Чемпионат Италии. Серия А

В борьбу за Асенсио включаются и итальянские клубы

28 Февраля 2022 • 00:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.05 5.40
05.03 23:00

Для крайнего полузащитника Марко Асенсио предстоящее лето будет богатым на события - не исключено, что он сменит клуб, несмотря на то, что в «Реале» довольны им и подумывают предложить новый контракт. Асенсио интересуются английские клубы, проявляют интерес и в Бундеслиге, а сейчас Sport.es сообщает о том, что и в Италии есть желающие прибегнуть к его услугам - это «Ювентус» и «Милан».

Уточняется, что мадридский «Реал» готов расстаться с игроком испанской сборной за 50 миллионов евро. Ранее Асенсио успел поиграть также за «Мальорку» и «Эспаньол». В «Реале» Асенсио выступает с 2015 года, он провел 134 матча в составе клуба и забил 21 гол.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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