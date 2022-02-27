Миранчук провёл часть тренировки в общей группе

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от повреждения.

Как сообщает Calciomercato, российский футболист провёл часть последней тренировки в общей группе. В такой же ситуации находятся Паломино и Муриэль.

Ближайшей матч «Аталанта» проведёт завтра, 28 февраля, соперником подопечных Гасперини станет «Сампдория», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:50 по московскому времени.

Миранчук не играл за «Аталанту» уже около месяца. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу.