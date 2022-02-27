Хави заявил о желании видеть Кулибали в «Барселоне»

«Барселона» заинтересовалась приобретением защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Журналист Catalunya Radio Рикард Торкемада сообщает о том, что в приобретении Кулибали инициатором выступил лично главный тренер каталонцев Хави.

В свете финансовых сохраняющихся проблем «Барселоны», испанский клуб надеется, что «Наполи» согласится продать Кулибали по недорогой цене. Трансферная стоимость 30-летнего защитника составляет 45 миллионов евро, по версии Transfermarkt, но его контракт рассчитан только до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Кулибали сыграл за «Наполи» 23 матча, в которых забил 2 гола.