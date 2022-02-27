26-летний испанский вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Бундеслиге. Игроком интересуются два немецких клуба.

По информации Fichajes, за ситуацией вокруг футболиста следят представители дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии». Также СМИ сообщали о том, что интерес к игроку проявляют представители туринского «Ювентуса».

Пока ни один из клубов не вступал в переговоры с агентом футболиста.

Марко Асенсио является воспитанником испанского футбольного клуба «Мальорка». К мадридскому «Реалу» футболист присоединился в 2015 году.

Действующий контракт Асенсио со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.