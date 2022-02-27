22-летний сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович поделился эмоциями после победы над «Эмполи». В очередном туре итальянской Серии А «Ювентус» обыграл оппонента со счетом 3:2.

Влахович в разговоре с DAZN отметил важность этой победы, поскольку до этого «Ювентус» дважды сыграл вничью. Говоря о дубле, который Влахович оформил в прошедшем матче, футболист сказал, что без команды ему не удалось бы этого сделать.

Отметим, что на данный момент туринский «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. После 27 матчей в активе команды 50 очков. От «Милана», который лидирует в чемпионате, «Ювентус» отстает на семь очков.