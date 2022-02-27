Закария выбыл из строя «Ювентуса» из-за травмы примерно на две недели

Защитник туринского «Ювентуса» Денис Закария выбыл из строя из-за повреждения, полученного в матче с «Эмполи». Он стал уже девятым игроком в лазарете клуба.

Закария получил травму еще в первом тайме, вместо него на поле на 36-й минуте появился Мануэль Локателли. Примерные сроки выздоровления швейцарского новобранца «Ювентуса» - две недели, впрочем, точнее это станет понято после детального медицинского обследования. Оно состоится в самые ближайшие дни.

Его участие в ответном матче с «Вильярреалом» в рамках плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов - под вопросом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.