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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович: «Нам нужно двигаться от игры к игре»

26 Февраля 2022 • 23:53 Комментировать
Эмполи
2:3
Ювентус
окончен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу над «Эмполи» (3:2). Сербский футболист записал на свой счёт дубль.

«Это очень важные три очка, нам нужна была эта победа после двух ничьих.

Дубль? Один человек никогда не сможет изменить ситуацию без поддержки команды. Если мы будем оставаться единым целым, то сможем добиться успеха. Я пока ещё не привык ко всему этому вниманию, но при правильной концентрации можно добиваться успеха и сейчас.

Шансы на чемпионство? Мы должны двигаться от игры к игре, а потом посмотрим в таблицу. У нас есть свои цели, мы хотим побеждать в каждом матче», - цитирует Влаховича DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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окончен Эмполи 2:3 Ювентус 5.30 3.95 1.65
окончен Сассуоло 2:1 Фиорентина 2.15 3.40 3.15
27.02  14:35 Торино ... Кальяри 1.62 4.30 5.40
27.02  17:05 Верона ... Венеция 1.58 4.40 5.60
27.02  20:05 Специя ... Рома 4.70 4.10 1.71
27.02  22:50 Лацио ... Наполи 2.85 3.65 2.42
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