Влахович: «Нам нужно двигаться от игры к игре»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу над «Эмполи» (3:2). Сербский футболист записал на свой счёт дубль.

«Это очень важные три очка, нам нужна была эта победа после двух ничьих.

Дубль? Один человек никогда не сможет изменить ситуацию без поддержки команды. Если мы будем оставаться единым целым, то сможем добиться успеха. Я пока ещё не привык ко всему этому вниманию, но при правильной концентрации можно добиваться успеха и сейчас.

Шансы на чемпионство? Мы должны двигаться от игры к игре, а потом посмотрим в таблицу. У нас есть свои цели, мы хотим побеждать в каждом матче», - цитирует Влаховича DAZN.