Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри нахваливает Влаховича после матча с «Эмполи»

26 Февраля 2022 • 23:01 Комментировать
Эмполи
2:3
Ювентус
окончен

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал трудовую победу своего клуба в матче с «Эмполи». Она стала возможной благодаря двум голам Душана Влаховича, который продолжает оправдывать вложенные в него средства.

Тем не менее, хотя «Ювентус» сократил на два очка отставание от обоих миланских клубов, Аллегри не верит в то, что за скудетто еще можно будет побороться.

- Квота очков для скудетто - 84-85 баллов, и потому наши цели не меняются - это, прежде всего, место в четверке. Мы должны улучшить обращение с мячом, но сегодня мне понравилась готовность игроков идти на самопожертвование. Мне понравился дух. Влахович обладает отменными лидерскими качествами, - заявил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Салернитана 1:1 Болонья 3.30 3.40 2.20
окончен Эмполи 2:3 Ювентус 5.30 3.95 1.65
Идет 38 минута Сассуоло 1:0 Фиорентина 2.90 3.65 2.38
27.02  14:35 Торино ... Кальяри 1.62 4.30 5.40
27.02  17:05 Верона ... Венеция 1.58 4.40 5.60
27.02  20:05 Специя ... Рома 4.70 4.10 1.71
27.02  22:50 Лацио ... Наполи 2.85 3.65 2.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
23:31 · Италия. Серия А
Джанлука Манчини продлил контракт с «Ромой» до 2026 года
23:01 · Италия. Серия А
Аллегри нахваливает Влаховича после матча с «Эмполи»
22:49 · Италия. Серия А
Блессин повторил рекорд Серии А
22:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» не без труда переиграл «Эмполи», Влахович оформил дубль
21:09 · Италия. Серия А
Февр не жалеет о срыве трансфера в «Милан»
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Эмполи»
13:41 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о низкой результативности «Ювентуса»
12:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» претендует на защитника «Атлетико»
11:52 · Италия. Серия А
Наставник «Удинезе» Чоффи высказался о спорном голе в ворота «Милана»
11:38 · Италия. Серия А
Блессин – о ничьей с «Интером»: «Я впечатлён своей командой»
10:21 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Дженоа» было непросто сломить
01:04 · Италия. Серия А
«Интер» потерял очки в матче с «Дженоа»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Я рад за Эриксена»
00:38 · Италия. Серия А
Мальдини: «Нельзя постоянно назначать на матчи «Милана» арбитров-новичков»
00:15 · Италия. Серия А
Пиоли: Мы не в первый раз слишком рано начинаем играть на сохранение результата
Все новости
Рекомендуем