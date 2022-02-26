Аллегри нахваливает Влаховича после матча с «Эмполи»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал трудовую победу своего клуба в матче с «Эмполи». Она стала возможной благодаря двум голам Душана Влаховича, который продолжает оправдывать вложенные в него средства.

Тем не менее, хотя «Ювентус» сократил на два очка отставание от обоих миланских клубов, Аллегри не верит в то, что за скудетто еще можно будет побороться.

- Квота очков для скудетто - 84-85 баллов, и потому наши цели не меняются - это, прежде всего, место в четверке. Мы должны улучшить обращение с мячом, но сегодня мне понравилась готовность игроков идти на самопожертвование. Мне понравился дух. Влахович обладает отменными лидерскими качествами, - заявил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.