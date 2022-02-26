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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не без труда переиграл «Эмполи», Влахович оформил дубль

26 Февраля 2022 • 22:21 Комментировать
Эмполи
2:3
Ювентус
окончен

В 27-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на выезде играл против «Эмполи».

Всё самое интересное началось под занавес первого тайма, на 32-й минуте точным ударом головой вывел свою команду вперёд Кин, уже через десять минут Жуковски после подачи с углового счёт сравнял, но додержаться до перерыва футболисты «Эмполи» не смогли. В компенсированное к первому тайму время точным ударом отметился Влахович. На 66-й минуте встречи Влахович оформил дубль, реализовав выход один на один. Через несколько минут Ла Манти сократил отставание, но на большее хозяев не хватило. 3:2 победа туринцев.

«Ювентус» расположился на четвертом месте, а «Эмполи» занимает тринадцатую строчку в Серии А.

 
Эмполи 2:3Ювентус
  32'Кин Мойзе (0:1)
(1:1) Журковски Шимон40'   
  45'Влахович Душан (1:2)
  66'Влахович Душан (1:3)
(2:3) Ла Мантия Андреа76'   
Викарио ГульельмоСтоянович Петар  85' (Хендерсон Лиам (  85') Луперто СебастьяноИсмайли Ардиан   51'Какас Либерато  70' (Ла Мантия Андреа (  70') Журковски ШимонАслани КристьянБандинелли Филиппо  70' (Бенасси Марко (  70') Байрами Недим  85' (Верре Валерио (  85') Ди Франческо Федерико  70' (Паризи Фабьяно (  70'   73') Пинамонти Андреа
Запасные: Фурлан ЯкопоРоманьоли СимонеШтулац ЛеоТонелли ЛоренцоУйкани СамирФьямоцци РиккардоКутроне Патрик
Щесны ВойцехДанило ЛуисДе Лихт МаттайсБонуччи ЛеонардоПеллегрини ЛукаКуадрадо ХуанЗакария Денис  36' (Локателли Мануэль (  36') Мело АртурРабио АдриенВлахович ДушанКин Мойзе  62' (Мората Альваро (  62')
Запасные: Пинсольо КарлоДе Шильо МаттиаПерин МаттиаСоуле МатиасМиретти ФабиоАке Марли
26 февраля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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окончен Салернитана 1:1 Болонья 3.30 3.40 2.20
окончен Эмполи 2:3 Ювентус 5.30 3.95 1.65
Идет 31 минута Сассуоло 1:0 Фиорентина 2.90 3.65 2.38
27.02  14:35 Торино ... Кальяри 1.62 4.30 5.40
27.02  17:05 Верона ... Венеция 1.58 4.40 5.60
27.02  20:05 Специя ... Рома 4.70 4.10 1.71
27.02  22:50 Лацио ... Наполи 2.85 3.65 2.42
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