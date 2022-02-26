«Ювентус» не без труда переиграл «Эмполи», Влахович оформил дубль

В 27-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на выезде играл против «Эмполи».
Всё самое интересное началось под занавес первого тайма, на 32-й минуте точным ударом головой вывел свою команду вперёд Кин, уже через десять минут Жуковски после подачи с углового счёт сравнял, но додержаться до перерыва футболисты «Эмполи» не смогли. В компенсированное к первому тайму время точным ударом отметился Влахович. На 66-й минуте встречи Влахович оформил дубль, реализовав выход один на один. Через несколько минут Ла Манти сократил отставание, но на большее хозяев не хватило. 3:2 победа туринцев.
«Ювентус» расположился на четвертом месте, а «Эмполи» занимает тринадцатую строчку в Серии А.
|32'Кин Мойзе (0:1)
|(1:1) Журковски Шимон40'
|45'Влахович Душан (1:2)
|66'Влахович Душан (1:3)
|(2:3) Ла Мантия Андреа76'
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар 85' (Хендерсон Лиам ( 85') •Луперто Себастьяно•Исмайли Ардиан • 51'Какас Либерато 70' (Ла Мантия Андреа ( 70') •Журковски Шимон•Аслани Кристьян•Бандинелли Филиппо 70' (Бенасси Марко ( 70') •Байрами Недим 85' (Верре Валерио ( 85') •Ди Франческо Федерико 70' (Паризи Фабьяно ( 70' ) • 73'Пинамонти Андреа
26 февраля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).