«Ювентус» не без труда переиграл «Эмполи», Влахович оформил дубль

В 27-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на выезде играл против «Эмполи».

Всё самое интересное началось под занавес первого тайма, на 32-й минуте точным ударом головой вывел свою команду вперёд Кин, уже через десять минут Жуковски после подачи с углового счёт сравнял, но додержаться до перерыва футболисты «Эмполи» не смогли. В компенсированное к первому тайму время точным ударом отметился Влахович. На 66-й минуте встречи Влахович оформил дубль, реализовав выход один на один. Через несколько минут Ла Манти сократил отставание, но на большее хозяев не хватило. 3:2 победа туринцев.

«Ювентус» расположился на четвертом месте, а «Эмполи» занимает тринадцатую строчку в Серии А.