«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Эмполи»

У туринского «Ювентуса» есть шанс сократить отставание в турнирной таблице сразу от обоих миланских конкурентов, которые вчера синхронно сыграли вничью в своих матчах - «Милан» упустил победу в матче с «Удинезе», а «Интер» не сумел распечатать ворота «Дженоа». Сегодня туринцы сыграют в матче 27-го тура против «Эмполи», и накануне игры главный тренер команды Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей дружины.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило, Пеллегрини, Бонуччи, Артур, Рабьо, Закария, Влахович, Куадрадо, Кин.