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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Эмполи»

26 Февраля 2022 • 19:30 Комментировать
Эмполи
1:2
Ювентус
5.30 3.95 1.65
перерыв

У туринского «Ювентуса» есть шанс сократить отставание в турнирной таблице сразу от обоих миланских конкурентов, которые вчера синхронно сыграли вничью в своих матчах - «Милан» упустил победу в матче с «Удинезе», а «Интер» не сумел распечатать ворота «Дженоа». Сегодня туринцы сыграют в матче 27-го тура против «Эмполи», и накануне игры главный тренер команды Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей дружины.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Данило, Пеллегрини, Бонуччи, Артур, Рабьо, Закария, Влахович, Куадрадо, Кин.

Следить за событиями встречи можно в прямой текстовой лайв-трансляции.
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Ювентус
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ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
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окончен Салернитана 1:1 Болонья 3.30 3.40 2.20
Идет 45 минута Эмполи 1:2 Ювентус 5.30 3.95 1.65
26.02  22:50 Сассуоло ... Фиорентина 2.15 3.40 3.15
27.02  14:35 Торино ... Кальяри 1.65 3.50 6.00
27.02  17:05 Верона ... Венеция 1.53 4.10 6.50
27.02  20:05 Специя ... Рома 4.60 3.75 1.75
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Сегодня, 26 Февраля
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Эмполи»
13:41 · Италия. Серия А
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12:32 · Италия. Серия А
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11:52 · Италия. Серия А
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