Аллегри ответил на вопрос о низкой результативности «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о низкой результативности своей команды.

«Если бы я знал, как быстро всё изменить… В Испании мы допустили много ошибок при переходе из обороны в атаку, не использовали некоторые зоны, которые должны были. При правильной игре мы могли бы забить больше, но нужно продолжать работать. Я считаю, что в целом мы играем неплохо.

Есть и другие проблемы, которые не связаны с результативностью. Вы не можете позволять соперникам вернуться в игру, когда играете на таких стадиях в Лиге чемпионов, но мы сделали это», - цитирует Аллегри Football Italia.