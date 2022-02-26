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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» претендует на защитника «Атлетико»

26 Февраля 2022 • 12:32 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
5.30 3.95 1.65
Через 5 ч. 2 мин.

Левый защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди попал в сферу интересов «Ювентуса».

23-летний фулбек потерял постоянное место в стартовом составе «матрасников», однако итальянский клуб видит в нём достойного преемника Алекса Сандро, который может быть продан летом из-за истекающего через год контракта. По мнению «туринцев», Лоди соответствует всем требованиям, которые предъявляет к своим защитникам Массимилиано Аллегри. Об этом стало известно изданию Calciomercato.

Лоди принял участие в 28 матчах за «Атлетико» в текущем сезоне, но лишь в 10 случаях выходил на поле с первых минут. На счету бразильца 1 гол и 4 результативные передачи во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Ренан Лоди
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