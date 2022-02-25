Аллегри: «Ювентус» выбыл из чемпионской гонки»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что туринский клуб не является претендентом на чемпионство.

«Мы выбыли из чемпионской гонки, думаю, что нужно набрать 85 очков, чтобы выиграть Серию А, нам такого показателя уже не достичь. Нам ещё предстоит сыграть в полуфинале Кубка Италии против «Фиорентины» и в Лиге чемпионов против «Вильярреала». На данный момент сезон складывается неплохо. Посмотрим, какие трофеи нам удастся выиграть, но не так легко побеждать каждый год», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

После 26 туров «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на десять зачётных баллов.