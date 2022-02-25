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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери: «Хотел бы стать тренером»

25 Февраля 2022 • 22:32 Комментировать

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери заявил о желании стать тренером после завершения футбольной карьеры.

«Я хотел бы тренировать. Мне очень нравится Карло Анчелотти и как человек, и за то, как он думает и работает. Мы здорово сработались и с Юппом Хайнкесом, с которым выиграли всё в «Баварии», - цитирует французского полузащитника Sport Bild.

38-летний Рибери сыграл пятнадцать матчей за «Салернитану» в нынешнем сезоне чемпионата Италии и отметился двумя голевыми передачами. Контракт француза с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Салернитана» располагается на последнем месте в чемпионате Италии.
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Франк Рибери
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