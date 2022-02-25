Лаутаро Мартинес не собирается уходить из «Интера»

24-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, которого связывали с возможным уходом из команды, не собирается менять клубную прописку. Об этом рассказал агент футболиста.

Представитель Мартинеса Адехандро Камано заявил журналистам The Sun о том, что его клиент комфортно чувствует себя в составе «Интера». Несмотря на то, что Мартинесом интересуются несколько европейских топ-клубов, менять клубную прописку он не собирается.

Отметим, что за развитием ситуации вокруг Мартинеса следили представители «Ливерпуля» и «Барселоны». Летом обе команды рассматривали возможность подписания аргентинского футболиста.