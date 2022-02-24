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Чемпионат Италии. Серия А

Дамсгор может вернуться ещё в этом сезоне

24 Февраля 2022 • 18:43 Комментировать
Аталанта
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Сампдория
1.45 4.60 7.00
28.02 22:45

Приятная новость для поклонников «Сампдории» - датский полузащитник Миккель Дамсгор может вернуться в строй еще до конца сезона, хотя первоначально предполагалось, что он выбыл вплоть до лета. Процесс выздоровления 22-летнего футболиста идет быстрее, чем предполагалось, и он уже усиленно тренируется по индивидуальной программе, наращивая мышечную массу.

Как уточняет близкий к генуэзкому клубу портал Il Secolo XIX, возвращение Дамсгора может состояться примерно через полтора-два месяца. В таком случае он сможет сыграть в пяти-шести последних турах итальянской Серии А и помочь своей команде застолбить свое место в высшей лиге итальянского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
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АТАЛАНТА САМПДОРИЯ
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