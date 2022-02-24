Дамсгор может вернуться ещё в этом сезоне

Приятная новость для поклонников «Сампдории» - датский полузащитник Миккель Дамсгор может вернуться в строй еще до конца сезона, хотя первоначально предполагалось, что он выбыл вплоть до лета. Процесс выздоровления 22-летнего футболиста идет быстрее, чем предполагалось, и он уже усиленно тренируется по индивидуальной программе, наращивая мышечную массу.

Как уточняет близкий к генуэзкому клубу портал Il Secolo XIX, возвращение Дамсгора может состояться примерно через полтора-два месяца. В таком случае он сможет сыграть в пяти-шести последних турах итальянской Серии А и помочь своей команде застолбить свое место в высшей лиге итальянского футбола.