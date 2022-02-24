Гасперини: Я надеюсь, английские фанаты снесут ВАР, как они это сделали с Суперлигой

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил свое возмущение по поводу использования ВАР в футболе. В частности, он вспомнил недавний эпизод с незасчитанным голом полузащитника Руслана Малиновского «Фиорентине».

«Эпизод с Малиновским - лишь последний. Я все еще зол, ВАР стал очень опасным инструментом, который влияет на результаты. К сожалению, он используется в очень ясных ситуациях, которые затем искажаются», - Гасперини сказал в интервью Sky Sports Italia.

«Вы не понимаете, когда рефери принимает решение, а когда ВАР. Это заставляет вас думать негативно, и это плохо, худшее, что может случиться с футболом», - добавил он.

«Я надеюсь, что английские болельщики, из-за которых была отменена Суперлига, также снесут систему ВАР, которая является инструментом, который при плохом использовании действительно создает большие опасности для футбола», - завершил свой спич Гасперини.

Напомним, «Аталанта» проиграла команде из Флоренции 0:1. Арбитр матча отменил гол Малиновского после вмешательства ВАР. Повтор показал, что украинец находился в правильном положении, но офсайд был определен по его партнеру Хансу Хатебуру, хотя последний и не касался мяча в том эпизоде.