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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший капитан «Ювентуса» находится в больнице в тяжёлом состоянии

23 Февраля 2022 • 20:14 Комментировать
Эмполи
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Ювентус
5.30 4.00 1.62
26.02 20:00

Тревожная новость из Италии - в возрасте 75 лет в больницу в тяжёлом состоянии угодил бывший капитан «Ювентуса» и бывший рекордсмен по количеству выигранных «скудетто» - полузащитник Джузеппе Фурино.

Причина - внутреннее кровоизлияние в мозг, или иными словами, инсульт. Фурино госпитализирован в Монкальери, по поводу его шансов на выздоровление врачи высказываются осторожно, сообщает ITASportPress. Год тому назад Фурино потерял супругу Ирен, жизнь которой унес COVID-19.

- Это я принес домой этот чертов вирус и заразил всех. Теперь эта вина со мной навсегда, - сокрушался тогда Фурино.

Джузеппе выступал за «Ювентус» с 1969 по 1984, он был капитаном клуба и выиграл с ним восемь скудетто - это долгое время являлось рекордом Италии, но в последние годы было побито Джанлуиджи Буффоном (10 титулов), Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини (по 9 титулов).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джузеппе Фурино
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