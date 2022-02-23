​Жиру: «Милан» всегда был одним из самых важных клубов в мире»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался по поводу клуба и его текущего положения в таблице.

Напомним, что «Милан» лидирует в Серии А, хотя по потерянным очкам «Интер» на один балл впереди.

«Мы должны идти до конца, мы ещё ничего не выиграли. «Милан» всегда был одним из самых важных клубов в мире. Надевая эту футболку, ты должен всегда стремиться к вершине. У нас хорошая команда, в которой сочетается опыт и молодость. Стефано Пиоли подталкивает нас к тому, чтобы мы выкладывались по максимуму. Мы осознаём свои качества и сделаем всё возможное, чтобы порадовать фанатов», - сказал Жиру в интервью GQ.