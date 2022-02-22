Дибала получил предложение от «Тоттенхэма», но сам он хочет в «Барселону»

Судя по всему, нападающий Пауло Дибала все же решится покинуть «Ювентус» по окончании сезона. Итальянская пресса гласит о том, что футболист намерен принять новый вызов в своей карьере.

По информации газеты Sport, аргентинец хотел присоединиться к «Барселоне», несмотря на имеющееся на руках предложение от «Тоттенхэма». Отмечается, что Дибалу привлекает возможность прогрессировать в новой команде и бороться за трофеи.

Также стоит уточнить, что предметный интерес к плеймейкеру проявляет «Интер». В новом клубе игрок запросит зарплату около десяти миллионов евро в год. Продление контракта с «Ювентусом» на данный момент кажется маловероятным.