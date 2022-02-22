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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: «Фиорентина» всё же задумалась о разрыве контракта с Кокориным

22 Февраля 2022 • 21:07 Комментировать
Сассуоло
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Фиорентина
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26.02 22:45

Во вторник итальянская пресса опубликовала информацию, согласно которой «Фиорентине» не удалось найти покупателя на нападающего Александра Кокорина. СМИ также исключали вариант с досрочным прекращением сотрудничества, ссылавшись на нежелание сторон идти на такие радикальные меры.

Впрочем, спустя некоторое время издание Sport Mediaset опровергло данные слухи. Источник сообщил, что руководство «фиалок» теперь действительно намерено изучить возможность избавиться от россиянина путем расторжения трудового договора.

Напомним, в ночь на 23 февраля в России и еще некоторых странах Европы закрывается зимнее трансферное окно. «Фиорентина» пока так и не получила никаких предложений по Кокорину.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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САССУОЛО ФИОРЕНТИНА
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