Гасперини вслед за Моуринью получил наказание - его дисквалифицировали на один матч

В текущем сезоне чемпионата Италии все чаще случаются конфликты между главными тренерами команд и арбитрами матчей. По ходу всего турнира наставников неоднократно удаляли с поля за неспортивное поведение, а на прошедших выходных история снова повторилась – красные карточки перед собой увидели Жозе Моуринью из «Ромы» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Если португалец получил наказание в виде двух матчей дисквалификации, то Гасперини отделался всего лишь одним пропущенным поединком. Он будет отсутствовать на скамейке для запасных во время встречи с «Сампдорией» в следующем туре.

Напомним, что итальянец был удален за излишнюю эмоциональность после отмененного из-за офсайда гола Руслана Малиновского в противостоянии с «Фиорентиной». К этому моменту бергамаски минимально проигрывали в счете, а решение рефери оказалось довольно спорным.