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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини вслед за Моуринью получил наказание - его дисквалифицировали на один матч

22 Февраля 2022 • 20:18 Комментировать
Аталанта
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Сампдория
1.45 4.60 7.10
28.02 22:45

В текущем сезоне чемпионата Италии все чаще случаются конфликты между главными тренерами команд и арбитрами матчей. По ходу всего турнира наставников неоднократно удаляли с поля за неспортивное поведение, а на прошедших выходных история снова повторилась – красные карточки перед собой увидели Жозе Моуринью из «Ромы» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Если португалец получил наказание в виде двух матчей дисквалификации, то Гасперини отделался всего лишь одним пропущенным поединком. Он будет отсутствовать на скамейке для запасных во время встречи с «Сампдорией» в следующем туре.

Напомним, что итальянец был удален за излишнюю эмоциональность после отмененного из-за офсайда гола Руслана Малиновского в противостоянии с «Фиорентиной». К этому моменту бергамаски минимально проигрывали в счете, а решение рефери оказалось довольно спорным.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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