Кокорин останется в «Фиорентине» как минимум до лета

По всей видимости, все попытки «Фиорентины» продать нападающего Александра Кокорина закончились неудачами. Теперь итальянскому клубу придется как минимум до лета оплачивать оклад форварда, который крайне редко появляется на поле в официальных матчах.

Информацией касательно провальных переговоров «фиалок» с потенциальными покупателями располагается местный ресурс Firenzeviola.it. Согласно источнику, Кокорин не покинет команду до конца сезона, ведь в среду закрывается трансферное окно в тех странах, куда боссы «Фиорентины» пытались отдать россиянина.

Также отмечается, что стороны не обсуждали досрочное расторжение контракта. Такой вариант не нравился ни Кокорину, ни руководству клуба.