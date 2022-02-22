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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью дисквалифицирован

22 Февраля 2022 • 19:57 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча. В игре против «Вероны», которая проходила на выходных, португалец получил красную карточку. По ходу матча он критиковал судью, а последней каплей стал жест телефонного звонка.

Имитация телефонного звонка связана со скандальным делом о договорных матчах в 2006 году. Тогда было установлено, что бывший судья Пьерлуиджи Пайретто часто общался по телефону с президентом «Ювентусом», занимая должность в УЕФА.  Игру между «Ромой» и «Вероной» судил его сын – Лука Пайретто.

Помимо дисквалификации, Жозе Моуринью также был оштрафован на 20 тысяч евро, пишет Football Italia. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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