Брозович сделал выбор между «Интером» и «Барселоной»

Миланский «Интер» смог уговорить хорватского хавбека Марсело Брозовича остаться в команде. В скором времени стороны заключат новое трудовое соглашение.

Как сообщает Football-Italia, ради продолжения карьеры в миланском гранде полузащитник отказался от перехода в каталонскую «Барселону», рассчитывавшую подписать его по окончании сезона.

Новый контракт Брозовича с «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Марсело провел 24 поединка, в которых отметился одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.