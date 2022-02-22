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Чемпионат Италии. Серия А

Таккинарди усомнился в нынешнем уровне Моуринью и Аллегри

22 Февраля 2022 • 08:18 Комментировать

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился мнением о Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью.

«Вряд ли кто-то скажет, что эти двое не были великими тренерами, однако остаются ли они великими до сих пор?», - передает слова Таккинарди Calciomercato.

В настоящий момент Массимилиано Аллегри возглавляет туринский «Ювентус». Под его руководством команда идет на четвертом месте в таблице Серии А.

Жозе Моуринью является главным тренером столичной «Ромы». Римский коллектив занимает восьмую позицию в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Массимилиано Аллегри Алессио Таккинарди
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