Таккинарди усомнился в нынешнем уровне Моуринью и Аллегри

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился мнением о Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью.

«Вряд ли кто-то скажет, что эти двое не были великими тренерами, однако остаются ли они великими до сих пор?», - передает слова Таккинарди Calciomercato.

В настоящий момент Массимилиано Аллегри возглавляет туринский «Ювентус». Под его руководством команда идет на четвертом месте в таблице Серии А.

Жозе Моуринью является главным тренером столичной «Ромы». Римский коллектив занимает восьмую позицию в чемпионате Италии.