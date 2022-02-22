«Ювентус» готов летом отпустить Кина в аренду – на решение повлиял трансфер Влаховича

После подписания нападающего Душана Влаховича неопределенным остается будущее Мойзе Кина в «Ювентусе». Итальянец стал жертвой обстоятельств, не сумев до этого хорошо зарекомендовать себя в статусе основного форварда команды.

Таким образом, туринский клуб готов принять предложение по аренде футболиста следующим летом, об этом свидетельствует местное издание Tuttosport. Ранее интерес к Кину проявлял «ПСЖ», который рассматривал его в качестве одного из преемников Килиана Мбаппе, если француз примет решение присоединиться к «Реалу».

В текущем сезоне на счету Кина всего три забитых гола в Серии А – он выходил на поле в 20 поединках команды.