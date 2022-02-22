Спаллетти – о потере очков с «Кальяри»: «Мы не взяли игру в свои руки»

В понедельник «Наполи» упустил возможность возглавить турнирную таблицу Серии А – подопечные Лучано Спаллетти едва ушли от поражения в поединке с «Кальяри», аутсайдером первенства. После финального свистка наставник команды назвал причины случившегося.

«Сказать, что для нас это был очень важный результат – банальность. Мы не взяли игру в свои руки и поплатились за это. Матч выдался сложным, соперник мог рассчитывать даже на нечто большее. Жаль, победа многое дала бы нам в моральном плане», - заявил Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что текущее положение дел в чемпионате Италии выглядит следующим образом – «Милан» (56 очков, 26 игр), «Интер» (54 очка, 25 игр), «Наполи» (54 очка, 26 игр).