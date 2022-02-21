«Наполи» едва не проиграл «Кальяри»

26-й тур Серии А получился просто уникальным. Из топ-10 команд лиги только «Фиорентина» смогла победить. «Наполи» мог догнать «Милан», но в гостях у «Кальяри» еле-еле ушел от поражения, ответив на 87-й минуте на гол Гастона Перейро в начале второго тайма. Удар Виктора Осимхена принес неаполитанцам только ничью (1:1).