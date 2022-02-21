«Наполи» едва не проиграл «Кальяри»

26-й тур Серии А получился просто уникальным. Из топ-10 команд лиги только «Фиорентина» смогла победить. «Наполи» мог догнать «Милан», но в гостях у «Кальяри» еле-еле ушел от поражения, ответив на 87-й минуте на гол Гастона Перейро в начале второго тайма. Удар Виктора Осимхена принес неаполитанцам только ничью (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Перейро Гастон58'
|87'Осимхен Виктор (1:1)
Краньо Алессио•Гольданига Эдоардо•Ловато Маттео•Альтаре Джорджо•Белланова Рауль•Дейола Алессандро•Грасси Альберто 75' (Марин Рэзван ( 75') •Базелли Даниэле 82' (Паволетти Леонардо ( 82') •Далберт Эстеван 90' (Ликояннис Хараламбос ( 90') •Перейро Гастон 82' (Дзаппа Габриэле ( 82') •Педро Жоао 35'
Оспина Давид•Ррахмани Амир•Кулибали Калиду • 65'Жуан Жезус 67' (Уна Адам ( 67') •Ди Лоренцо Джованни 27' (Малку Кевин ( 27' • 42'Дзаноли Алессандро 83') •Демме Диего 67' (Осимхен Виктор ( 67') •Зелиньски Пётр•Руй Мариу•Элмас Эльиф•Петанья Андреа 67' (Фабиан Руис ( 67') •Мертенс Дрис
Запасные: Марфелла Давиде•Гулам Фаузи•Мерет Алекс
21 февраля. Стадион "Unipol Domus".
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