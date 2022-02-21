​Леау больше не должен «Спортингу» 16,5 млн евро

В 2018 году Рафаэл Леау расторг контракт со «Спортингом» и спустя пару месяцев перебрался в «Лилль» как свободный агент. Через год португалец стал игроком «Милана», а «Спортинг» подал на Леау в суд. «Львы» утверждали, что не давали зелёный свет на расторжение контракта. В итоге суд постановил, что Леау должен выплатить «Спортингу» 16,5 миллиона евро компенсации. «Спортинг» потребовал больше – 40 миллионов, указывая на пункт в действовавшем ранее контракте.

Теперь Спортивный арбитражный суд постановил, что Леау ничего не должен «Спортингу». CAS обязан «Лилль» платить «Спортингу» 20 миллионов евро, включая проценты. Об этом рассказывает Football Italia.