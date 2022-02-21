​Аллегри: «За 20 дней мы превратились в претендентов на титул»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил на пресс-конференции перед игрой с «Вильярреалом».

«За 20 дней мы превратились в претендентов на титул, но нам нужен баланс. Нужно делать шаг за шагом и сохранять спокойствие. 20 дней назад мы были той же командой, что и вчера. Мы начали новый год, появились новые игроки. Я понимаю, что журналистам нужно давать оценку после каждого матча. Но вы можете написать два противоположных мнения за три дня, а мне нужно давать команде баланс и стабильность», - сказал Аллегри.

Матч «Вильярреал» - «Ювентус» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени.