​Мората: «У меня с Аллегри был разговор о предложении «Барселоны»

В зимнее трансферное окно Альваро Мората мог оказаться в «Барселоне», но переход не состоялся. Сам футболист высказался на этот счёт.

«Теперь это не важно. У меня был разговор с Массимилиано Аллегри о предложении «Барселоны». Он сказал, что приход Душана Влаховича поможет мне. Так оно и есть.

Я счастлив быть в «Ювентусе». Если бы это зависело от меня, я бы всегда оставался здесь», - слова Мораты приводит Goal.com.

Напомним, что Альваро Мората выступает за «Ювентус» в аренде – права на форварда принадлежат «Атлетико».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 22 февраля – против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.