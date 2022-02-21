Агент Кокорина рассказал о травме нападающего

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который занимается делами российского форварда Александра Кокорина, отреагировал на информацию о травме своего клиента. О повреждении игрока сообщили в пресс-службе флорентийского клуба.

«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что 30-летний нападающий угодил на больничный из-за повреждения мышц.

В текущем сезоне Кокорин сыграл всего шесть матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.