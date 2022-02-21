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Чемпионат Италии. Серия А

В «Фиорентине» объяснили, почему Кокорина нет в заявке

21 Февраля 2022 • 12:00 Комментировать

Стала известна причина отсутствия российского форварда Александра Кокорина в заявке «Фиорентины». Об этом высказался представитель пресс-службы итальянской команды.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» источник заявил, что нападающий попал в лазарет из-за повреждения мышц. В настоящий момент Александр проводит индивидуальные тренировки. Пока неизвестно, будет ли он готов к следующему матчу, подчеркнул представитель «фиалок».

В последний раз Кокорин появлялся на поле 10 января во встрече против «Торино». Россиянин поучаствовал всего в шести играх «Фиорентины» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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