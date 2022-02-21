«Ювентус» назвал две ключевые трансферные цели на лето

Туринский «Ювентус» уже начал планировать летнюю трансферную кампанию. «Старая синьора» нацелена на усиление средней линии команды.

По сообщениям Calciomercato, в шорт-листе итальянского гранда находятся два известных футболиста. Первой целью туринцев является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Вторым приоритетом для «Ювентуса» считается вингер столичной «Ромы» Николо Дзаньоло.

Погба может достаться «старой синьоре» бесплатно, поскольку его контракт истекает летом, а за Дзаньоло придется выложить порядка 30 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А «Юве» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. После 26 туров команда идет четвертой.