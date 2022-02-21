Берарди может стать игроком «Милана»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может пойти на повышение по окончании сезона-2021/2022. В подписании 27-летнего футболиста заинтересован «Милан».

Согласно данным журналистов Calciomercato, боссы «россонери» готовы выделить на покупку форварда порядка 30 миллионов евро. Именно такую сумму отступных установил «Сассуоло» за одного из своих ведущих игроков.

В нынешнем сезоне Доменико поучаствовал в 24 поединках на клубном уровне и отметился десятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до середины 2024 года.