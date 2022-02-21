«Ювентус» сделал очередное предложение Дибале

Продолжается переговорный процесс между туринским «Ювентусом» и нападающим команды Пауло Дибалой. Стоит отметить, что стороны начали обсуждать новое соглашение еще осенью прошлого года, но до сих пор так и не договорились.

Как информирует Football-Italia, «старая синьора» решила вернуться к своему первоначальному предложению и готова подписать контракт с аргентинцем, гарантировав ему заработную плату в размере восьми миллионов евро в год. При этом клуб требует, чтобы представитель Дибалы Хорхе Антун отказался о большей части своих комиссионных.

Контракт Пауло с «бьянконери» истекает летом. Если продление не состоится, форвард уйдет из клуба в статусе свободного агента.