Сарри: «Мы провели хороший матч и заслуживали победу»

«Лацио» не сумел переиграть «Удинезе» во встрече в рамках двадцать шестого тура чемпионата Италии, более того, «орлята» были вынуждены отыгрываться после того, как пропустили в самом начале игры. Наставник «Лацио» Маурицио Сарри похвалил свою команду за выступление, отметив, что «Лацио» заслуживал победу.

- Мы лишились важных игроков, но сумели провести хороший матч. Мы заслуживали победу, но надо работать над мелочами, чтобы больше не пропускать глупые голы. Из-за участия в европейских турнирах нам трудно быстро восстанавливаться - каждый раз после игр Лиги Европы нам очень непросто в чемпионате, - заявил Сарри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.