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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Мы провели хороший матч и заслуживали победу»

21 Февраля 2022 • 06:01 Комментировать
Удинезе
1:1
Лацио
окончен

«Лацио» не сумел переиграть «Удинезе» во встрече в рамках двадцать шестого тура чемпионата Италии, более того, «орлята» были вынуждены отыгрываться после того, как пропустили в самом начале игры. Наставник «Лацио» Маурицио Сарри похвалил свою команду за выступление, отметив, что «Лацио» заслуживал победу.

- Мы лишились важных игроков,  но сумели провести хороший матч. Мы заслуживали победу, но надо работать над мелочами, чтобы больше не пропускать глупые голы. Из-за участия в европейских турнирах нам трудно быстро восстанавливаться - каждый раз после игр Лиги Европы нам очень непросто в чемпионате, - заявил Сарри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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